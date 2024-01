Tunisie : L’ONH exclut tout rapport de la congélation avec la qualité et la pureté de l’huile d’olive

L’Office national de l’huile dément, ce lundi 22 janvier, la teneur d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, selon laquelle il convient de s’assurer de la pureté et de la qualité de l’huile d’olive, à travers une opération congélation de l’huile au frigidaire.

Cette opération est erronée et infondée, précise l’ONH dans un communiqué, signalant que la vérification de la pureté de l’huile d’olive et de sa qualité passe à travers les analyses chimiques dans les laboratoires, en vue de révéler l’éventualité d’une escroquerie, en ajoutant, par exemple, de l’huile végétale.

Le gel de l’huile d’olive n’est pas en rapport avec sa pureté et sa qualité, mais est le résultat de sa composition, laquelle renferme des acides gras saturés, explique la même source.

L’Office ajoute que toutes les huiles et matières grasses, (huile d’olive, et huiles végétales…) comprennent des taux variables d’acides gras saturés, et sont différentes selon les types.

S’agissant des variétés tunisiennes d’olive, l’huile d’olive de type Chemlali en provenance du Centre et du Sud, se congèle à un niveau de température, relativement, élevé (5 – 10°), en comparaison à l’huile d’olive de type hivernal, laquelle n’affiche pas des signes de congélation que dans des températures de moins de 5°.

La séquence vidéo diffusée est de nature à troubler le consommateur en matière de choix de l’huile, et attente à la réputation des entreprises, portant les enseignes commerciales citées, souligne l’ONH, en conclusion.

Gnetnews