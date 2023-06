Tunisie : Trafic dense pendant les vacances de l’Aïd, appel à la prudence et à la conduite modérée

L’Observatoire national de sécurité routière du ministère de l’Intérieur appelle les usagers de la route « à s’en tenir aux mesures de sécurité routière, à respecter la signalisation, ainsi que la conduite modérée et à s’en tenir à la vitesse réglementaire ».

A l’occasion des vacances de l’Aïd el-Idha de l’an 2023, et du fait de la densité de trafic dans l’ensemble du territoire de la république, avant et après la célébration de cette fête, l’ONSR recommande aux usagers de la route « la nécessité de s’en tenir à l’application de la loi, de respecter la vitesse légale, ainsi que la distance de sécurité, et de ne pas transporter les passagers à bord de moyens de locomotion non adaptés, en évitant de prendre le volant en état de fatigue, en préservation des vies humaines et des biens ».

L’ONSR réitère son appel aux usagers de la route de porter la ceinture de sécurité, de ne pas répondre aux SMS de vœux de l’Aïd, ainsi qu’aux appels, de faire montre de prudence et de réduire la vitesse.

L’observatoire national de sécurité routière rappelle les familles tunisiennes de la nécessité de s’occuper des enfants, et de ne pas leur permettre de jouer dans la rue, les parcs et les jardins publics, sans contrôle. D’autant que pareilles occasions se caractérisent par un mouvement important des piétons, parmi les enfants, à différents horaires ; ce qui requiert le plus haut degré de prudence, pendant la conduite et à l’approche des endroits où ils devraient être présents.

L’ONSR exprime le vœu que l’ensemble des usagers de la route s’en tiennent aux règles de la conduite pendant l’Aïd el-Idha, en vue de réduire des pertes humaines et dégâts matériels.

Gnetnews