Tunisie : L’opération d’interconnexion des réseaux électriques de Tunisie, d’Algérie et de Libye couronnée de succès

L’opération d’interconnexion électrique simultanée entre les réseaux électriques d’Algérie, de Tunisie et de Libye, s’est terminée hier, matin, à 10 heures et a été couronnée de succès. Cette même opération avait démarré la veille, le mardi 21 novembre 2023, et a, ainsi, duré 24 heures.

Une réunion technique préparatoire s’était tenue, lundi 20 novembre, à distance, et a rassemblé des experts et compétences des sociétés d’électricité de Tunisie, Algérie et Libye, en vue d’une coordination, afin de faire réussir cette expérience, selon un communiqué de la STEG paru mercredi.

Il a été convenu de mener une deuxième expérience, entre les trois entreprises à l’avenir, dans l’attente de l’interconnexion définitive des réseaux de Tunisie et de Libye.

Le PDG de la STEG, et le Directeur Général adjoint avaient effectué, à cet effet, une visite au centre national de pilotage du système électrique de Radès hier, mardi, pour s’enquérir de la bonne marche de l’expérience, et inciter les agents à redoubler d’efforts, ce qui aide à la réussite de cette interconnexion, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale, et de l’échange énergétique entre les pays du Maghreb arabe.

Gnetnews