Tunisie : L’ordre des avocats annonce son intention de répertorier les crimes sionistes et d’intenter des recours

Le Conseil national de l’ordre des avocats annonce, ce mercredi 18 Octobre, la tenue, aujourd’hui même à la maison de l’avocat, de la première réunion du comité juridique « pour la documentation des crimes et violations de l’entité sioniste, et pour intenter des recours, contre les dirigeants sionistes ».

« Suite au cours des évènements en Palestine occupée, et au carnage perpétré par l’ennemi sioniste à l’hôpital al-Ahli al-Arabi al-Maâmadani, ayant fait des centaines de victimes innocentes, » l’ordre national des avocats proclame, dans un communiqué, le reste des jours de la semaine, « comme étant des jours de colère pour les crimes sionistes », appelant « les collègues à manifester dans toutes les places et rues principales dans l’ensemble des villes et gouvernorats, et ce à compter d’aujourd’hui, à 11 heures ».

Il appelle, par ailleurs, ses sections régionales à organiser des protestations et à participer aux actions décidées à l’échelle des régions.

Il annonce, par ailleurs, l’ouverture de la maison de l’avocat pour la collecte des dons en espèce et en nature, appelant les avocats à participer, massivement, à la campagne de dons.

Le barreau annonce son intention d’adresser « des courriers protestataires pour les positions honteuses et négatives, envers le crimes d’extermination, les crimes contre l’humanité et la politique des deux poids, deux mesures ; en se complaisant dans la position de spectateur complice envers le génocide perpétré par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien, et ce au Secrétaire Général des Nations-Unies, à l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, et à l’ensemble des ambassadeurs des pays appuyant l’agression sioniste contre le peuple palestinien ».

Gnetnews