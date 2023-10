Tunisie : L’Ordre des mÃ©decins exprime son soutien Ã  la rÃ©sistance palestinienne, et dit ses dispositions Ã  acheminer aides et Ã©quipes mÃ©dicales

Tunisie : L’Ordre des médecins exprime son soutien à la résistance palestinienne, et dit ses dispositions à acheminer aides et équipes médicales

Le Conseil national de l’ordre des médecins annonce « ses totales dispositions à acheminer aides et équipes médicales de secours et d’action médicale vers la Palestine, en coordination avec les organisations internationales, pour la prise en charge des blessés, et en soutien des efforts des équipes médicales sur place ».

Il exprime, dans un communiqué paru hier, « son total soutien au peuple palestinien désarmé, dans ces conditions difficiles ».

L’Ordre des médecins affirme, en préambule, son « soutien aux opérations militantes, pour la récupération des terres palestiniennes occupées, et valorise tous les efforts de la résistance palestinienne pour recouvrer le droit du peuple palestinien au retour et à une vie digne, dans un Etat indépendant et souverain, en vertu des résolutions internationales, et par la force du droit ».

Gnetnews