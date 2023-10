Tunisie : L’Ordre des pharmaciens exprime son soutien au peuple palestinien, et lance un appel aux dons

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens exprime son « soutien total au peuple palestinien, et à la résistance légitime, en vue de récupérer et libérer ses territoires, et d’instaurer un Etat libre et indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Le Conseil qui salue « les opérations héroïques du Déluge d’el-Aqsa », « condamne, avec fermeté, l’agression sioniste barbare visant des civils désarmés, personnes âgées, femmes et enfants, en violation criante du droit international et des droits de l’homme. »

Le Conseil de l’ordre des pharmaciens appelle les pays arabes, les organisations régionales et internationales, à « une intervention urgente, pour l’arrêt immédiat de ces agressions, l’instauration de la justice et l’arrêt de l’occupation israélienne, en vue d’imposer la paix et la stabilité dans la région, et garantir les droits des Palestiniens à l’autodétermination ».

Le conseil appelle les pharmaciens à une contribution financière, comme en fait mention les communiqué ci-dessous.

Gnetnews