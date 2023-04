Tunisie : Lors d’un entretien avec Farid Belhaj à Washington, Samir Saïed réitère l’attachement du gouvernement à la réforme de la subvention

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré à Washington, le vice-président de la banque mondiale, chargé de la région MENA, Farid Belhaj, ainsi que ses collaborateurs, en marge des réunions du printemps de la banque mondiale et du FMI, tenu du 11 au 14 avril courant, à la capitale fédérale américaine.

La réunion a porté sur la coopération financière et technique et la détermination conjointe de la consolider davantage la prochaine période, notamment en matière de protection sociale, d’appui aux petites et moyennes entreprises et d’énergies renouvelables, outre le renforcement des moyens pour la lutte contre les changements climatiques, et la réalisation de la sécurité alimentaire, indique le ministère de l’Economie dans un communiqué paru hier soir, dimanche.

Les deux parties ont évoqué « les moyens de consolider et d’élargir les champs de coopération dans le domaine de la protection sociale, afin qu’ils englobent l’autonomisation économique ».

Ce programme est en mesure de favoriser la mise en place des mécanismes nécessaires au profit des catégories n’ayant pas de sources de revenus, en les aidant à créer des micro-projets, chose qui leur permettra d’améliorer leurs conditions de vie, et de renforcer leur pouvoir d’achat.

Outre les autres mécanismes prévus, ledit programme s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement à faire aller de pair la relance économique et la stabilité économique, notamment pour ce qui de la redirection de la subvention, dont une grande partie va à ceux qui ne la méritent pas, vers les catégories à revenus limités et à la classe moyenne.

Au sujet du soutien aux petites et moyennes entreprises, le ministre a salué le dernier soutien de la banque, estimé à 120 millions de dollars, lequel sera mis en exécution dans les délais les plus proches. Il a été question de l’éventualité de renforcer le financement au profit des PME, notamment celles classées auprès des banques, lesquelles ont été impactées par les répercussions du Covid-19 et de la guerre russe en Ukraine.

Ce faisant, les deux parties ont réitéré la solidité de leurs relations, réaffirmant la détermination conjointe à les développer et à les diversifier davantage la prochaine période, dans le cadre de la stratégie du partenariat régional entre les deux parties, devant être soumise au conseil des directeurs exécutifs à la mi-juin, ce qui consacre la place de la banque, en tant que partenaire stratégique de la Tunisie, dans son processus de réforme et de développement.

Gnetnews