Tunisie : « L’UGTT ne craint personne et n’accepte d’être menacée par quiconque » (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré que « l’organisation syndicale joue son rôle historique, ne craint quiconque, et n’accepte les menaces de personne ».

« La patrie nous appelle tous », a indiqué le chef de la centrale syndicale, cité par Echaabnews, considérant que « l’UGTT se distingue par son rationalisme et son sens de la responsabilité ; elle a ses positions historiques, qui ne peuvent être cantonnées dans le carré revendicatif ».

« L’UGTT ne sera pas avec les personnes mais avec les programmes et les orientations », a-t-il assuré, signalant que « le destin de l’UGTT, à travers son histoire, est de dire la vérité, et d’en payer le prix, étant donné que la vérité dérange les gouvernants. »

« Les gouvernements devraient être fiers de l’existence d’une organisation forte et non l’attaquer », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : «Al-Itihad est à la gauche des employeurs et des gouvernements, c’est lui qui défend les déshérités sociaux ».

Taboubi a critiqué « le discours qui divise les Tunisiens », affirmant que « le pays ne se construit que par la fraternité et la participation, personne ne détient la vérité ».

« L’UGTT ne se présente pas comme une alternative au pouvoir, mais a foi dans les urnes et la vox populi », a-t-il dit, signalant que « la pratique démocratique à travers les urnes signifie le contrôle permanent et non la pensée unique ».

Il a ajouté que « L’autorité de l’Etat ne passe pas par la répression et l’agression, mais à travers la réalisation et le service rendu aux citoyens ».

