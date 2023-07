Tunisie : L’UGTT restera un temple pour la défense des libertés, et continuera à fédérer l’ensemble des Tunisiens

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, ce lundi 03 juillet, que l’organisation syndicale restera un temple en matière de défense des libertés syndicales, individuelles et publiques.

Intervenu à l’ouverture du congrès de la fédération générale de l’électricité et du gaz à Hammamet, sous le signe de « l’unité du secteur, la pérennité de la société et la consolidation des acquis », il a indiqué que l’organisation se préoccupe des affaires nationales, car elle s’est construite sur les âmes des martyrs, le militantisme des syndicalistes, et demeurera un espace fédérateur pour l’ensemble des Tunisiens.

Taboubi, cité par Echaâbnews, a souligné l’importance de permettre à la STEG de recouvrir ses dettes auprès des entreprises et des privés, réaffirmant que l’UGTT est pour la réforme des entreprises publiques, et les énergies renouvelables, en préservant les droits de la STEG, en ne la privatisant pas.

Et de poursuivre : l’organisation syndicale n’est pas contre l’accord avec le FMI, mais nous voulons un accord qui soit mis sur la table, afin que le peuple tunisien en comprenne la teneur.

Il a, par ailleurs, déclaré que l’UGTT avait réussi à traduire dans les faits les conventions conclues dans la plupart des secteurs, mais certains secteurs sont restés, en suspens, à l’instar de l’évaluation de l’accord sur les majorations salariales dans la fonction publique, et le secteur public, l’évaluation de la hausse des prix, et la dégradation du pouvoir d’achat, ajoute l’organe médiatique syndical.

L’UGTT défend un dialogue sincère et réel, et était avec le 25 juillet et est encore attaché à l’initiative qui sera remise au président de la république au moment opportun, laquelle sera portée publique, au bon moment, a-t-il conclu, selon la même source.

