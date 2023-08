Tunisie : Lundi 21 août, démarrage de l’inscription au pèlerinage de l’an 1445 de l’hégire/ 2024

Le ministère des Affaires religieuses porte à la connaissance de l’ensemble des candidats à l’accomplissement des rites du pèlerinage de l’an 1445 de l’hégire/ 2024, les primo-candidats, et ceux qui s’étaient déjà inscrits, que l’inscription se fait, exclusivement, sur le site officiel du ministère : www.affaires-religieuses.tn ; à travers le lien, inscription pèlerinage 1445 de l’hégire/ 2024.

Cette opération commence le lundi 21 août, et se poursuit jsuqu’au jeudi 21 septembre 2023 inclus.

Le ministère appelle les personnes qui se portent candidats pour la première fois, et ceux dont les dossiers ont été, auparavant, entérinés, à contacter, obligatoirement, le prédicateur de la délégation, de présenter une copie de la carte d’identité nationale, et un récépissé de candidature, en vue de s’assurer des données et de faire valider les dossiers.

Gnetnews