Tunisie : L’Union africaine dépêche une délégation pour s’enquérir de la situation des migrants subsahariens

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a reçu hier, jeudi 09 Mars 2023, une délégation de haut niveau de la commission de l’Union africaine, comptant SEMATE CESSOUMA et BANKOLE ADEOYE, respectivement, commissaire aux affaires humanitaires, à la santé et au développement social, et commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité.

Le ministre est revenu sur « les circonstances de la campagne liée à la migration, et à la situation de la communauté africaine en Tunisie, ayant reposé sur la supercherie, et la dramatisation ; laquelle ne reflète, aucunement, l’image réelle de la Tunisie et sa place en Afrique », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Il a, par ailleurs, passé en revue « les dernières mesures, décidées par les autorités tunisiennes, portant sur le séjour des migrants irréguliers issus d’Afrique subsaharienne ».

Nabil Ammar a évoqué, de nouveau, l’approche tunisienne en la matière, appelant « à la nécessité de traiter la question migratoire en Afrique, en tant que phénomène universel et global », dépassant le continent africain, « laquelle requiert un règlement holistique, dans le cadre de la solidarité internationale et régionale ».

La délégation de la commission africaine a affirmé que sa visite en Tunisie, intervient « dans le cadre du souci personnel du président de l’UA, Moussa Faki Mahamat, et s’inscrit dans le cadre de l’esprit de solidarité, ayant, de tout temps, marqué les relations entre le Union africaine et la Tunisie, et la volonté de l’organisation de dialoguer avec les autorités tunisiennes, et de s’enquérir de la réalité de la situation ».

La délégation africaine a, par ailleurs, exprimé « le soulagement de l’Union africaine, suite aux dernières mesures prises par les autorités tunisiennes », saluant « le rôle pionnier et historique de la Tunisie, dans le domaine des libertés et de la démocratie en Afrique, et son rejet de toutes les formes de discrimination raciale ».

La délégation a affirmé « la détermination de la commission à accompagner notre pays dans ses efforts, en vue de régler le phénomène migratoire, dans le cadre de la stratégie de l’organisation fondée sur une approche collective, permettant aux pays membres de l’UA, de mettre en oeuvre des politiques et des mécanismes institutionnels pour contrer la migration irrégulière, dans le cadre du respect des dispositions des traités internationaux et africains, conformément à l’agenda de l’Union africaine de 2063 ».

Gnetnews