Tunisie : L’Unité spéciale de la garde nationale, « une référence mondiale » (ministre)

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est rendu hier, lundi 04 Mars 2024, au siège de l’unité spéciale de la garde nationale (USGN) de Bir Bouregba (gouvernorat de Nabeul), où il était accueilli par la gouverneure, le directeur général, commandant de la garde nationale et de hauts cadres sécuritaires.

Le ministre s’est enquis de la bonne marche du travail, et a inspecté les différents départements et services de l’unité en question, à l’instar des salles de cours, de sport, et celles de simulation. Il a examiné les équipements logistiques, tactiques et technologiques, et s’est rendu à une exposition photos, immortalisant l’élimination de nombre de terroristes à différentes périodes, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu au champ des tirs, où une opération blanche et un exercice de simulation ont été réalisés, consistant à contrer un groupe terroriste.

Il a décoré, à cette occasion, des officiers, des agents de l’antiterrorisme, ainsi que de l’USGN et des services techniques.

Le ministre a salué, dans une allocution, le travail héroïque dont ils s’acquittent, les appelant à continuer à déployer le maximum d’efforts, en préservation de l’invulnérabilité de la Tunisie, valorisant leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme à travers des opérations d’anticipation, et la complémentarité entre le travail de renseignement, de terrain et opérationnel.

L’unité en question a montré un haut professionnalisme et un sacrifice les ayant aidée à mener de nombreuses opérations réussies, avec ses homologues de l’armée nationale et de la sécurité nationale, ce qui en fait une référence mondiale pour les unités spéciales même dans les pays avancés, ayant demandé coopération dans ce domaine et échanges d’expériences, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews