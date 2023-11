Tunisie : L’UTAP appelle Ã  valoriser les derniÃ¨res pluies et Ã  fournir les besoins nÃ©cessaires Ã  la saison des grandes cultures

Tunisie : L’UTAP appelle à valoriser les dernières pluies et à fournir les besoins nécessaires à la saison des grandes cultures

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche appelle à fournir les besoins des grandes cultures, en termes de semences, et à les mettre à la disposition des producteurs dans les délais les plus proches, particulièrement, dans les régions sinistrées pendant la saison 2022/ 2023, lesquelles ne disposent pas de semences propres.

Cet appel intervient dans le cadre du retard des semailles, et de la valorisation des dernières pluies, dans de nombreuses régions de production.

L’organisation agricole recommande, dans un communiqué, paru lundi, de répondre, rapidement, aux besoins en engrais, signalant que le début de la saison en a connu un manque flagrant, ce qui a obligé les agriculteurs à procéder à l’ensemencement sans engrais.

Elle a, par ailleurs, appelé à intensifier les efforts de prise en charge technique des producteurs, à élargir les campagnes de vulgarisation, à accélérer le financement des agriculteurs par les crédits saisonniers, notamment ceux ayant bénéficié de financements de la banque tunisienne de solidarité, en leur permettant de faire acquisition de leurs besoins de production, auprès des sociétés ayant conclu des contrats avec la BTS.

L’organisation agricole a exprimé son estime envers le haut sens patriotique dont font montre les agriculteurs, et leurs dispositions à redoubler d’efforts en vue d’investir les facteurs climatiques appropriées afin d’ensemencer les superficies les plus grandes avant le mois de décembre 2023, en concrétisation de la sécurité de la Tunisie et de la souveraineté alimentaire. La réussite de la saison est un devoir national et une responsabilité commune requérant la conjugaison des efforts de tous les intervenants dans le secteur, administration et profession.

Gnetnews