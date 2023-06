Tunisie : L’UTAP exclut les accusations au sujet de la gestion des aliments pour bÃ©tail

Tunisie : L’UTAP exclut les accusations au sujet de la gestion des aliments pour bétail

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche a exclu ce lundi, les accusations adressées à ses structures locales et régionales, au sujet de la gestion du dossier des aliments pour bétail subventionnés.

L’organisation agricole affirme, dans un communiqué, que « ces accusations sont fallacieuses et comportent des inexactitudes intentionnelles, d’autant que la distribution des aliments pour bétail subventionnés sont supervisés par des commissions nationales, régionales et locales, réunissant les différentes parties officielles, sous le nom des commissions d’organisation et de distribution des aliments pour bétail subventionnés ».

L’UTAP a qualifié « les différentes informations, relayées par certaines parties, de mensongères, en vue d’attenter à l’unité des agriculteurs, et des pêcheurs, et d’entraver la marche de leur organisation, ayant réussi à rectifier sa boussole nationale depuis son dernier congrès, à travers la mise en place d’une nouvelle stratégie, de l’action syndicale et de développement ».

L’organisation agricole a affirmé son engagement en faveur d’une répartition équitable, des aliments pour bétail, dans la limite de ce qui est disponible, et conformément aux listes préétablies.

Le gros problème réside dans « le manque des quantités mises à la disposition des agriculteurs ne dépassant pas, dans les meilleurs des cas, les 55 % des quote-part qui leur sont consacrées de la part des minoteries », souligne-t-elle.

Gnetnews