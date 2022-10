Tunisie : L’UTICA appelle à instaurer une fiscalité favorable à l’investissement, à l’issue de la signature d’un accord avec le FMI

L’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce, et de l’Artisanat (UTICA) affirme, ce mardi 18 Octobre 2022, l’importance de l’accord signé avec le FMI, en cette conjoncture que traverse le pays, marquée par « de grandes difficultés, qui se sont accentuées les dernières années, suite aux répercussions de la pandémie du Covid-19, et la guerre russe en Ukraine, ayant contribué à approfondir les déséquilibres financiers du pays, du fait de la forte hausse des prix des produits de base, et des produits pétroliers sur les marchés mondiaux ».

Dans un communiqué paru ce mardi suite à l’accord signé entre le gouvernement et le fonds monétaire international (FMI), au niveau des experts et annoncé samedi 15 Octobre par le FMI, l’organisation patronale appelle « à décréter une fiscalité encourageant l’investissement, garantissant la croissance et n’alourdissant pas les charges du secteur organisé, moyennant des pressions supplémentaires ».

Elle appelle « à élargir la base des participants au devoir fiscal, à travers l’insertion du secteur parallèle dans le circuit économique organisé ».

L’organisation patronale attire l’attention sur « la poursuite des difficultés des petites et moyennes entreprises (PME), et la situation catastrophique de centaines de milliers d’artisans et de professionnels de transport de personnes, des chefs d’entreprises individuelles… » appelant le gouvernement « à les examiner, d’une manière urgente, en concertation avec l’organisation patronale, en tenant compte des suggestions qu’elle ne cesse de présenter ».

Le patronat appelle « à opter pour la concertation et l’approche participative au sujet de l’ensemble des décisions touchant le secteur privé », réitérant son engagement au sujet des réformes structurelles, les considérant comme « un facteur essentiel d’embellie d’une relance économique, permettant de consolider la compétitivité économique, et de réaliser un taux de croissance respectable ».

Gnetnews