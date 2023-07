Tunisie : L’UTICA et la Conect affichent des positions divergentes autour de la dépénalisation du chèque sans provision

Le chèque s’est transformé d’un moyen de paiement instantané, en un moyen de financement, face aux difficultés économiques et financières, considèrent les représentants de l’UTICA.

Auditionnés hier, mardi 04 juillet, par la commission de législation générale de l’Assemblée autour de l’amendement de l’article n’o 411 du code du commerce relatif au chèque sans provision, ils ont affirmé la nécessité « de parvenir à des dispositions préventives, garantissant le paiement du chèque, au lieu d’imposer une peine carcérale, en cas d’insolvabilité, d’autant qu’elle a prouvé son inefficacité et son opposition avec les principes et les usages du commerce et des transactions économiques ».

Les patrons ont formulé des propositions s’articulant, essentiellement, autour de la mise en place de mécanismes préventifs pour le paiement du chèque, à l’instar de l’accréditation du chèque électronique, tout en instituant des outils plus vastes pour la régularisation, notamment en termes de délais. Ils ont également, évoqué l’éventualité de plafonner le chèque et de créer un fonds de garantie pour le chèque sans provision.

Les représentants de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) ont, souligné, quant à eux, que la dépénalisation du chèque sans provision, ne devrait pas être parachutée, notamment, dans les circonstances actuelles, marquées par la raréfaction des sources de financement dans le pays.

Ils ont appelé « à ne pas se précipiter à prendre cette mesure, pour ses effets négatifs pouvant conduire à la paralysie des transactions économiques, notamment pour ce qui est des PME et des petits artisans, lesquels ont recours au chèque, et l’utilisent, en tant que moyen de financement ou de garantie ».

