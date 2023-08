Tunisie : Majidi appelle au parachèvement de la révision du code de l’aviation civile

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a appelé, ce mardi 15 août, la commission chargée de la révision du code de l’aviation civile à parachever ses travaux, de manière à être en phase avec l’évolution du secteur sur le plan international, et d’atteindre les objectifs nationaux, sur la base d’une vision claire et innovante.

Présidant ce mardi 15 août une séance de travail consacrée à l’aviation civile, en présence du chargé de la gestion de la direction générale de l’aviation civile, Hédi Cherfadi, le ministre a appelé » à délimiter les prérogatives et les responsabilités lors de l’organisation des services de l’aviation civile, ce qui est à même de se répercuter sur la qualité des services du transport aérien, de renforcer l’autorité tunisienne d’aviation civile, et permettre à notre pays d’honorer ses engagements en la matière ».

Des représentants de la direction générale de l’aviation civile, la direction générale de la stratégie, des entreprises publiques, et des directions générales des affaires administratives et financières, et des affaires juridiques…ont pris part à cette réunion.

Gnetnews