Tunisie : Majidi reçoit l’ambassadeur de Chine autour des perspectives de coopération dans le secteur du transport

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, et l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Li Wan, ont affirmé, ce vendredi 04 août, leurs totales dispositions à activer le programme d’action conjoint.

Recevant Li Wan, Majidi a passé en revue les principales composantes de la stratégie nationale du secteur du transport, en cohérence avec les orientations régionales et internationales, notamment pour ce qui est de l’utilisation des technologies modernes, ainsi que la promotion du transport intelligent et propre respectueux des normes environnementales et tenant compte des défis des changements climatiques.

Il a exposé, à cet effet, les principaux projets structurants dans le secteur du Transport.

Le diplomate chinois a exprimé les dispositions de son pays à appuyer la Tunisie, en matière de réalisation de ses projets de Transport.

Il s’est arrêté aux expériences de l’Empire du milieu dans le domaine des technologies modernes.

Les deux parties ont convenu de poursuivre l’échange de points de vue autour des perspectives de coopération bilatérale, dans différents domaines, à l’instar du transport urbain, du transport ferroviaire, et de l’infrastructure du transport, tous modes confondus.

