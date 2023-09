Tunisie : Majorations salariales, recrutement, hausse des aides sociales…les annonces du gouvernement à l’approche de la rentrée

Le gouvernement dévoile ce vendredi 01er septembre une batterie de mesures, à l’approche de la rentré scolaire, universitaire et de formation.

Ces annonces ont été faites au terme d’une séance ministérielle tenue aujourd’hui même, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, autour des préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2023 – 2024, et ce en présence des ministres des Finances, des Affaires sociales, de l’Education, et de l’Enseignement supérieur. Détaillées dans un communiqué de la présidence du gouvernement, ces dispositions sont les suivantes :

*Hausse des salaires des diplômés de la licence en sciences de l’éducation de l’année 2023, et des enseignants suppléants, avec la couverture sociale. Une majoration dans la même proportion sera effectuée, dans le cadre des contrats destinés à pourvoir aux vacances ;

*Recrutement parmi les diplômés de l’école normale supérieure pour pourvoir à 100 postes ;



*Régularisation de la situation de 1018 enseignants d’éducation sociale (enseignement des adultes, et enseignement à vie), dans le cadre des efforts de l’Etat en matière d’alphabétisation ;

*Augmentation des aides financières consacrées à la rentrée scolaire au profit d’environ 500 mille élèves, parmi les enfants des familles démunies et à revenu limité, de 50 à 100 dinars ;

*Majoration de l’indemnité consacrée au programme « notre jardin d’enfant dans notre quartier », « روضتنا في حومتنا « , de 50 à 70 dinars/ mois, lequel comprend 25 mille bénéficiaires issus des familles démunies ;

*Poursuite du soutien des familles à revenu limité, à travers l’appui des élèves du cycle préparatoire, parmi les enfants des familles bénéficiant du programme d’Amen social, d’un montant de 100 dinars, en continuant à consacrer 120 dinars à près de 30 mille étudiants issus des familles bénéficiant du même programme ;

*Garantir le cahier subventionné en quantité suffisante, en tâchant à en assurer la distribution à travers tout le territoire de la république, et en contrant toutes les pratiques spéculatives.

Ce faisant, dans le cadre du renforcement de l’infrastructure logistique du dispositif éducatif, notamment dans les régions rurales, il a été décidé de :

*créer dix nouveaux établissements scolaires, (primaire et collège), construire 400 salles dans les écoles consacrées à l’année préparatoire, outre la mobilisation de 95 bus et 12 véhicules pour le transport du repas scolaire.

Un programme conjoint potant sur la transition énergétique, au profit de tous les établissements éducatifs, sera lancé par le ministère de l’Education et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, moyennant une enveloppe estimée à 300 millions de dinars.

