Tunisie : Malek Zahi appelle à trouver de nouvelles ressources pour le financement des caisses sociales

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a appelé à trouver de nouvelles ressources pour le financement des caisses de sécurité sociale, de manière à garantir la protection sociale à toutes les catégories de la société.

Prenant part à la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres des Affaires sociales arabes, tenue les 19 et 20 octobre 2022 à Amman (Jordanie) dans sa 77ème édition, Zahi a évoqué « l’expérience de la Tunisie dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui devra être promue en faveur des catégories vulnérables en vue de leur insertion dans la vie économique et sociale ».

Le ministre a présenté « les principales composantes du financement du projet d’aménagement du Complexe social et éducatif au profit des enfants autistes, à Sidi Hassine, et du projet d’aménagement du Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la vie à la Manouba, dans le cadre de proposition des projets sociaux financés par le fonds arabe pour le développement économique et social, lesquels ont été entérinés pendant les travaux de cette conférence.

Malek Zahi a, par ailleurs, appelé ses homologues des affaires sociales et les hauts responsables à se rendre en Tunisie, en 2023, pour s’enquérir de l’expérience tunisienne en matière de promotion sociale.

Ce faisant, la réunion a examiné les préparatifs du Sommet arabe d’Alger qui se tiendra les 01 et 02 Novembre, dans sa 31ème édition.

Gnetnews