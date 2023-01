Tunisie : Malek Zahi dÃ©cide la fermeture du centre de protection sociale Ã  Tunis, suite Ã  une agitation

Tunisie : Malek Zahi décide la fermeture du centre de protection sociale à Tunis, suite à une agitation

Le ministre des Affaires sociales a décidé de fermer le centre de protection sociale des enfants à Tunis, de dispatcher ses résidents sur les centres de prise en charge et d’orientation sur l’ensemble du territoire de la république, et d’allouer des fonds pour réaménager cette structure, et en revoir la vocation.

Cette décision a été prise suite à l’agitation parmi les habitants de la cité, et des résidents étrangers, provisoirement installés dans le centre, qui s’est produite au soir du lundi 16 janvier 2023.

Elle est intervenue après constat, en tenant compte des « droits de l’enfant à vivre dans un environnement sain », selon la même source.

Gnetnews