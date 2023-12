La loi tunisienne n’exige pas de seuil pour l’acceptation des rÃ©sultats des Ã©lections (Mansri)

La loi tunisienne n’exige pas de seuil pour l’acceptation des résultats des élections (Mansri)

Le porte parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Mohamed Tlili Mansri, a affirmé que la loi tunisienne n’exige pas de seuil pour l’acceptation des résultats des élections quel que soit le taux de participation.

« De point de vue juridique, les résultats seront acceptés et adoptés et tous les conseils seront installés ».

Dans une déclaration au JT de 20 heures, dimanche, au terme d’une journée électorale marquée par un fort taux d’abstention, Mansri a considéré le taux de participation de 11,66 % comme étant non négligeable, l’imputant, notamment, au nouveau mode de scrutin, soit le passage d’un scrutin de listes à un scrutin uninominal, au fait que c’est la première fois que l’organise une élection des conseils locaux. Ces résultats ont leurs raisons et mobiles de point de vue économique, social, de la nature des élections, a-t-il ajouté, signalant que « le taux de participation devrait faire l’objet d’une étude objective et scientifique ».

Mansri s’est félicité, en préambule, de la réussite de l’opération électorale, la considérant comme étant « difficile sur le plan logistique » dans la mesure où elle s’est déroulée dans 2153 circonscriptions électorales, « aucune irrégularité en matière de marche de cette opération n’a été constatée », a-t-il dit.

S’agissant de la suite du processus électoral, Mansri a indiqué que la loi accorde à l’instance trois jours pour annoncer les résultats préliminaires, dès le lundi matin, on va étudier les rapports de la campagne, lesquels seront soumis au conseil de l’instance, étant donné que celui-ci devrait examiner le comportement des candidats avant l’annonce des résultats. Le conseil de l’instance n’hésitera pas à annuler les résultats, partiellement ou intégralement, en cas d’infractions, s’élevant au rang de des crimes, a-t-il averti.

Le porte-parole de l’ISIE a, par ailleurs, indiqué que les résultats préliminaires allaient être prononcés, a priori, le 27 décembre puis on entre dans la période de recours, dont la durée est d’un mois.

Il a supposé que les résultats définitifs du premier tour soient proclamés le 27 janvier. Le second tour se tiendra dans une période de de 15 jours à compter de l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

Gnetnews