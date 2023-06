Tunisie : Marouane Abassi énumère les défis en termes d’accès au logement

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a indiqué, ce mercredi 21 juin, que parmi les principaux défis auxquels se heurtent la Tunisie, est celui de concilier entre le fait de fournir un logement abordable, et la faiblesse des ressources financières nécessaires, en vue de trouver des zones urbaines durables, dotées de toutes les commodités.

Intervenant à une conférence de haut niveau sur les moyens d’accès des couches démunies et à revenus limités aux crédits logements, le chef de l’Institut d’émission a indiqué que la hausse de l’indice d’urbanisation en Tunisie, en quête de travail et d’accès aux services de base, a contribué à la hausse de la demande de logement social, contre la hausse du coût de la construction, la rareté des terrains aménagés, et l’usure du pouvoir d’achat des catégories sociales.

Cette réalité appelle à permettre aux catégories à revenu limité, d’accéder au financement du logement social en vue de garantir la stabilité économique et sociale, et ce, en adéquation avec les défis internationaux, qui s’accentuent avec la demande croissante du logement abordable, et l’accélération des effets des changements climatiques.

Abassi a cité les prévisions de la banque mondiale, selon lesquelles, 07 personnes sur dix, vivront dans les villes à l’orée de 2050.

Le Directeur Général et président du Conseil d’administration du Fonds monétaire arabe, Abderrahman Ben Abdallah Hamidi, a considéré que le secteur du logement et de l’immobilier, est l’un des plus importants moteurs de la croissance économique dans de nombreux pays. Malgré l’importance économique et sociale de ce secteur dans la région arabe, il se heurte, encore, à de nombreux défis, en prime le besoin de mettre à disposition les ressources de financement nécessaires et appropriées, en vue de promouvoir ce secteur, e de le faire concorder à la demande, notamment en termes de logement accessible aux catégories à revenu limité.

