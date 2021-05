Tunisie : MÃ©chichi annonce des mesures dâ€™accompagnement pour les secteurs dâ€™activitÃ© touchÃ©s par le confinement

Tunisie : Méchichi annonce des mesures d’accompagnement pour les secteurs d’activité touchés par le confinement

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a annoncé des mesures d’accompagnement, au profit des catégories touchées par la pandémie du Coronavirus, et par le confinement général instauré du 09 au 16 Mai.

Dans une allocution, hier soir, mercredi 12 Mai, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Méchichi a dévoilé les dispositions suivantes :

*Consacrer 5 mille crédits, d’une valeur de 5 mille dinars sans intérêts et avec des conditions de remboursement préférentiels, et une période de grâce d’une année, pour les petites entreprises, touchées par les mesures de confinement, notamment celles dont les activités sont liées directement à la période de l’Aïd ;

*Les activités économiques ayant le plus souffert des dernières mesures, bénéficieront d’aides financières directes, lesdites activités seront fixées par les ministres des Affaires sociales, et de l’Economie et des Finances ;

*Report des cotisations à la charge de l’employeur, au titre du 2ème trimestre, tout en les rééchelonnant durant les 3ème et 4ème trimestre de 2021 ;

*Ajournement du paiement des impôts à la fin de 2021 sans pénalités, pour les petits commerçants et artisans placés sous le régime forfaitaire.

Plusieurs professions ont exprimé leur mécontentement suite à la décision du gouvernement d’instaurer un confinement d’une semaine, avant, pendant et après l’Aïd e-Fitr ; une période de l’année vitale pour de nombreux secteurs, en termes de chiffres d’affaires et de recettes.

Cet arrêt net de l’économie est d’autant plus douloureux, qu’il intervient après plus d’une année où l’activité était en veilleuse, du fait de mesures de prévention et de restrictions dictées par un contexte sanitaire erratique marquée par trois vagues épidémiques ; l’actuel et troisième épisode est le plus redoutable.

Le gouvernement a annoncé hier un assouplissement des restrictions, et l’allégement du couvre-feu, tout en reconduisant certaines mesures, et en décrétant d’autres. Il a, par ailleurs, décidé de lever l’interdiction de la circulation entre les villes, à compter de demain, vendredi 14 février à partir de 5h du matin, tirant les leçons des scènes d’encombrement et de bousculade constatées vendredi dernier dans le sens des départs, après l’annonce du confinement.

