Tunisie : Méchichi appelle à réactiver sans plus tarder le remaniement ministériel

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé ce jeudi 08 avril à activer le dernier remaniement ministériel, afin que les nouveaux ministres rejoignent leur poste dans les délais les plus proches.

Dans une déclaration médiatique, en marge des rencontres de Beït el-Hikma sur la relance de l’économie nationale, il a affirmé que « le gouvernement actuel est stable, a la confiance du parlement, et œuvre selon un partenariat positif avec les différentes organisations nationales, qui sont conscientes que la situation actuelle requiert que l’on resserre les rangs et on regarde tous vers la même direction ».

Il a dit avoir envoyé plusieurs correspondances au président la république, lui demandant d’appeler les nouveaux ministres à prêter serment et à entrer en fonction, sans plus tarder.

Le locataire de la Kasbah a présidé ce jeudi les troisièmes rencontres de Beit el-Hikma, en présence notamment du président de l’UTICA, Samir Majoul, du gouverneur de la banque centrale, Marouane Abassi, et d’acteurs économiques.

Méchichi s’est également exprimé sur les nouvelles restrictions annoncées hier pour juguler l’épidémie du Coronavirus, signalant que le gouvernement travaille sur des mesures d’accompagnement , au profit des catégories touchées.

Gnetnews