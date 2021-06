Tunisie : Méchichi se rend au ministère de l’Enseignement supérieur pour témoigner sa « sympathie » à Olfa Ouda

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a fustigé hier ceux qui cherchent « à rabaisser le paysage institutionnel, et à attenter à l’autorité de l’Etat ».

Se rendant hier lundi 14 Juin au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour témoigner sa « sympathie » et sa « solidarité » avec la ministre Olfa Ouda, suite à l’agression dont elle était l’objet de la part d’Abir Moussi et son bloc parlementaire à l’Assemblée, Méchichi a considéré cette « attaque » et « menace » à l’encontre de la ministre, comme étant « un avilissement du paysage institutionnel, et une atteinte à l’autorité de l’Etat et sa pérennité ».

« Le gouvernement reviendra aux institutions de l’Etat pour régler ce différend, d’où son recours à la justice« , a-t-il souligné.

Méchichi a ajouté que « ce qui s’est passé à l’Assemblée prouve que les auteurs de ce type d’actes exploitent le climat démocratique et de liberté, pour montrer leur rancœur envers les institutions de l’Etat et les instances démocratiques ».

L’autorité et la pérennité de l’Etat passent avant le gouvernement et les personnes et doivent être préservées, a-t-il affirmé.

