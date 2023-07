Tunisie : Mer peu agitée, la baignade est possible

Une journée purement estivale commence, la mer est agitée à peu agitée, et la baignade est possible.

Les conditions météorologiques de ce mardi 04 Juillet sont marquées par des températures, relativement, stationnaires.

Les maximales sont comprises entre 32 et 36° dans les régions côtières et les hauteurs, elle varieront entre 36 et 41° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco, et atteindront les 45° à el-Borma et Borj el-Khadhra, selon le premier bulletin météo de ce matin.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

Le ciel est peu nuageux dans la plupart des régions, les nuages se densifient, progressivement, l’après-midi, au Centre-Ouest, avec des pluies éparses et orageuses.

Gnetnews