Tunisie : Mer peu agitÃ©e, les tempÃ©ratures atteindraient les 41Â°

Tunisie : Mer peu agitée, les températures atteindraient les 41°

Les conditions météorologiques sont stationnaires, ce mercredi 09 août, avec un ciel peu nuageux dans la plupart des régions.

Les maximales sont comprises entre 27 et 35° dans les régions côtières, et entre 36 et 41° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, pendant la nuit au Sud, provoquant des tempêtes de sable.

La mer est, globalement, peu agitée, elle sera agitée au Nord, la dernière partie de la nuit.

Gnetnews