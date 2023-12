Tunisie: Météo du 07décembre 2023

Pour la journée du jeudi 7 décembre 2023, les prévisions émises par l’Institut national de météorologie prévoient un ciel marqué par la présence de nuages sporadiques dans la plupart des régions. Les nuages seront par moments plus denses dans les régions du Nord et de l’Est, avec des averses intermittentes prévues dans les zones extrêmes du Nord et du Sud-Est.

Le vent soufflera avec intensité près des côtes, tandis qu’à l’intérieur des terres, il sera faible avant de gagner en vigueur pour devenir modéré.

La mer connaîtra une agitation significative au nord et sera très agitée sur le reste du littoral, évoluant progressivement vers une houle ondulante.

Les températures devraient maintenir une stabilité relative, oscillant entre 14 et 18 degrés, avec des minimales atteignant environ 11 degrés dans les hauts plateaux de l’ouest.

