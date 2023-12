Tunisie/Météo du 21 décembre 2023 : Temps partiellement nuageux et vent fort

Selon les prévisions émises par l’Institut national de la météorologie, la journée du jeudi 21 décembre 2023 sera marquée par un ciel partiellement nuageux, accompagné de pluies éparses dans la région Nord du pays.

Les températures connaîtront une légère baisse, oscillant entre 7 et 12 degrés Celsius dans les régions du Nord et du Centre. Dans les autres régions, les températures varieront entre 13 et 17 degrés Celsius.

Le vent soufflera avec force, tandis que la mer sera très agitée, invitant à la prudence pour les activités maritimes.

