Tunisie/Météo du lundi 3 février 2025 : Pluies éparses et baisse des températures

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du lundi 3 février 2025 sera marquée par un temps nuageux accompagné de pluies éparses. Ces précipitations concerneront les régions côtières du nord en matinée, avant de s’étendre progressivement vers le centre et le sud au cours de l’après-midi. Elles pourraient être temporairement orageuses.

Le vent soufflera du secteur ouest, fort sur le nord, et relativement fort à modéré ailleurs. La mer sera très agitée à houleuse sur les côtes nord et très agitée à agitée sur le littoral est.

Côté températures, elles oscilleront entre 13 et 17 degrés sur le nord et le centre, avec une minimale de 7 degrés sur les hauteurs de l’ouest. Dans le sud, elles seront légèrement plus élevées, variant entre 17 et 22 degrés.

