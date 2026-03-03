Tunisie/Météo du mardi 3 mars 2026 : nuages et pluies à l’ouest, vent de sable dans le sud

La journée de mardi s’annonce mitigée sur l’ensemble du territoire tunisien. Le ciel sera partiellement nuageux sur la majorité des régions, avant de devenir progressivement très nuageux à l’ouest, accompagné de quelques pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur sud-est, relativement fort à fort près des côtes et dans les régions sud, où des soulèvements locaux de sable sont à prévoir. Il restera faible à modéré dans le reste du pays.

En mer, les conditions seront agitées à très agitées, avec une mer localement grosse au nord. La prudence est de mise pour les navigateurs.

Côté températures, une légère baisse est attendue : le thermomètre oscillera entre 14 et 16°C dans les régions intérieures, et entre 17 et 19°C sur les côtes.

Gnetnews