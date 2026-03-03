Tunisie/Météo du mardi 3 mars 2026 : nuages et pluies à l’ouest, vent de sable dans le sud

03-03-2026

La journée de mardi s’annonce mitigée sur l’ensemble du territoire tunisien. Le ciel sera partiellement nuageux sur la majorité des régions, avant de devenir progressivement très nuageux à l’ouest, accompagné de quelques pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur sud-est, relativement fort à fort près des côtes et dans les régions sud, où des soulèvements locaux de sable sont à prévoir. Il restera faible à modéré dans le reste du pays.

En mer, les conditions seront agitées à très agitées, avec une mer localement grosse au nord. La prudence est de mise pour les navigateurs.

Côté températures, une légère baisse est attendue : le thermomètre oscillera entre 14 et 16°C dans les régions intérieures, et entre 17 et 19°C sur les côtes.

