Tunisie: Météo du samedi 1er juillet

Ce samedi 1er juillet 2023, le temps sera caractérisé par une augmentation des nuages dans la plupart des régions, avec une intensification progressive l’après-midi, à l’exception des régions de l’ouest du Centre. Des cellules orageuses locales et quelques pluies éparses sont prévues.

Le vent soufflera relativement fort, avec des vitesses allant de 40 à 60 km/h, et atteindra parfois des rafales atteignant 70 km/h. Dans le sud, il y aura localement un phénomène de sable qui réduira la visibilité horizontale.

La mer sera agitée, puis deviendra très agitée.

Les températures seront en baisse dans le nord et le centre, tandis qu’elles resteront stables dans le sud. Les températures maximales varieront entre 27 et 33 degrés dans le nord, les régions côtières et les zones montagneuses, et entre 36 et 44 degrés dans les autres régions. Dans l’extrême sud, avec l’effet du sirocco, les températures pourraient atteindre jusqu’à 46 degrés, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Gnetnews