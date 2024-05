Tunisie/météo: Hausse des températures pour ce vendredi 31 mai

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps partiellement nuageux avec des pluies éparses pour ce vendredi 31 mai 2024.

Les températures connaîtront une légère hausse, oscillant entre 28 et 32 degrés dans le nord, et entre 33 et 39 degrés dans les autres régions.

Le vent sera fort, rendant la mer agitée.

