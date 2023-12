Tunisie/ Météo : Pluies abondantes et orageuses attendues sur l’ensemble du territoire

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du lundi 18 décembre s’annonce pluvieuse dans la plupart des régions de la République. Des averses, parfois orageuses, sont attendues avec des cumuls significatifs.

En ce qui concerne les températures, on observe une légère hausse, oscillant entre 14 et 16 degrés près des côtes, tandis que dans le reste des régions, elles varieront entre 9 et 17 degrés.

Le vent soufflera avec force et la mer sera très agitée, incitant à la prudence pour les activités maritimes. Ces conditions météorologiques nécessitent une vigilance accrue, en particulier face aux averses parfois intenses et aux possibles orages. Les citoyens sont invités à suivre les mises à jour météorologiques et à prendre les précautions nécessaires pour faire face aux conditions météorologiques adverses prévues pour la journée.

Gnetnews