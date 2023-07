Tunisie/ Meurtre d’une famille : Le tribunal de Sfax dément les informations imputant le crime à des migrants irréguliers

Le procureur de la république du tribunal de première instance de Sfax 2, et son porte-parole, Hichem Kssibi, a récusé les informations relayées, selon lesquelles, les coupables dans le meurtre d’une famille (les époux et leur fille), survenu au début du mois dernier, à la cité el-Habib, (Sfax Ouest), sont des migrants irréguliers de l’Afrique subsaharienne, et non le fils des victimes, et son ami.

Dans une déclaration à la TAP, Hichem Kssibi, a exclu que la justice ait remis en liberté les suspects, affirmant que les recherches sont en cours, sur la base des preuves réunies auprès du juge d’instruction, ayant ordonné un mandat de dépôt contre les deux jeunes, placés en détention préventive à la disposition de cette affaire depuis le 12 juin dernier.

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Sfax 2 avait ordonné le placement en détention préventive du fils des deux victimes, ayant signalé le crime et son ami, ce sont deux jeunes âgés entre 23 et 24 ans. Des preuves et pièces à conviction nécessaires ont été réunies afin d’adresser l’accusation de meurtre, avec préméditation, sur la base des articles 201 et 202, du code pénal, avait expliqué, dans une précédente déclaration, le procureur de la république.

Le couple tué est âgé de 61 ans (époux) et 52 ans (épouse), alors que leur fille est âgée de 10 ans et est une élève au primaire.

