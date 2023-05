Tunisie : Mise au point du ministère de l’Agriculture au sujet de l’eau et du gaz retrouvés au puits Bou Othman

Le Secrétaire d’Etat à l’eau a affirmé que « la question du puits Bou Othman, fait l’objet d’un suivi de la part de la présidence du gouvernement, et du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, appelant à traiter ce sujet, selon une méthodologie scientifique et étudiée ».

Les études géophysiques et sismiques, réalisées dans la région du Sahel (Sousse – Monastir), confirment la présence du gaz, ce qui a donné lieu à la fuite du gaz formé du rocher principal depuis les profondeurs, pour arriver à la surface, à l’instar du puits sidi Abdelhamid de Sousse, ayant connu la même situation, soulignent les représentants de l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), cités par le ministère de l’Agriculture.

Le responsable a fait état de « l’intervention des experts en la matière pour diagnostiquer la situation », signalant que « toutes les précautions ont été prises pour sécuriser le puits et préserver la sécurité des citoyens ».

Une séance de travail s’est tenue hier, au siège du gouvernorat de Monastir autour du puits Bou Othman, sous l’égide du secrétaire d’Etat à l’agriculture à l’eau, Ridha Gabouj, du gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik Ali, en présence du premier délégué, du Secrétaire Général du gouvernorat, de la commissaire régionale du développement agricole, du chef du district de la garde nationale, du directeur régional de la garde nationale, des représentants de l’ETAP, de la direction générale des ressources hydrauliques, et de l’agence de prospection de l’eau…

La réunion a été consacrée à la manière de traiter le puits anarchique situé à Bou Othman, ayant donné lieu à un jaillissement de l’eau à hauteur de 15 mètres, avec un degré de salinité de 5.5 grammes/ litre, et des émissions de gaz.

Il s’est avéré que le feu s’est déclenché en son sein, d’une manière préméditée le samedi O6 Mai, ce qui a exigé l’intervention des agents de la protection civile pour éteindre l’incendie.

Gnetnews