Tunisie : Modalités d’inscription aux centres d’informatique destinés à l’enfant, et exonération de certaines catégories

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors annonce, ce jeudi 21 septembre, l’ouverture des inscriptions aux sessions de formation organisées par le centre national d’Informatique destiné à l’enfant, et les autres centres régionaux qui en relèvent, lesquels sont répartis sur l’ensemble des gouvernorats de la république, et aussi l’Île de Kerkennah à compter du 03 octobre 2023.

Le ministère indique que les enfants issus des familles à revenus limités, et ceux à besoins spécifiques seront exonérés des frais d’inscription, et bénéficieront de la gratuité de la formation dans lesdits centres, une fois leurs demandes déposées à cet effet, approuvées.

Ci-après la liste des centres d’informatique destinés à l’enfant, les différents cycles de formation, le calendrier de formation, et la période d’inscription pour chaque cycle.

