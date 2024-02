Tunisie : Moncef Boukthir alerte à Bruxelles sur la fuite des cerveaux

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a évoqué, tout récemment, à Bruxelles la fuite des cerveaux qui a atteint un seuil inquiétant, notamment parmi les compétences supérieures.

Prenant part à la conférence ministérielle internationale, coorganisée les 15 et 16 février 2024, à la capitale belge, par l’Union européenne et la Belgique, autour du thème « le dialogue multilatéral autour des principes et valeurs en vue d’une coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique », en présence de délégations gouvernementales de plus de 40 pays, outre des organisations internationales, et l’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, le ministre a appelé à la mise en place de mécanismes, pour en prévenir l’aggravation, dans le cadre d’un programme de coopération dans le domaine de la recherche et du renouveau.

Il a appelé, dans ce contexte, à éliminer les entraves liées à la circulation des étudiants, des professeures, des chercheurs ainsi que des responsables, dans le cadre des programmes internationaux universitaires et de recherche.

Boukthir a affirmé que la Tunisie a des partenariats dans les domaines de la recherche et du renouveau, avec les principaux acteurs internationaux, y compris, l’Union européenne. « La Tunisie est le seul pays arabe et africain ayant obtenu le rang de partenaire du programme horizon 2020, et a renouvelé ses partenariats à travers le programme actuel, Horizons Europe, lequel s’étale de 2021 à 2027, moyennant des financements dépassant les 95 milliards d’euros ».

La participation de la Tunisie à ce programme a permis d’appuyer l’adhésion des chercheurs, et des organismes de recherche tunisiens, aux réseaux internationaux d’excellence, et de réaliser un important nombre de projets dans le cadre des priorités de recherche nationale.

Le ministre a ajouté que la Tunisie aspire adhérer, en tant que partenaire, au programme Erasmus +, dans le cadre du nouvel élan de ses relations avec l’Union européenne, confirmé par la signature, le 16 juillet 2023, d’un mémorandum d’entente et de partenariat stratégique entre les deux parties.

