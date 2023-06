Tunisie : Mourakiboun reproche à l’ISIE de s’être arrogée de larges prérogatives sans une base juridique

L’organisation Mourakiboun considère, ce mardi 27 Juin, que « l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) s’est arrogée d’importantes prérogatives dans l’opération de répartition territoriale des circonscriptions électorales, sans que cela ne s’appuie sur une base juridique ou réglementaire ».

L’ONG précise que c’est le pouvoir exécutif qui devra mener cette opération et non l’instance électorale, en vertu du décret-loi du 8 Mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, de composition des conseils régionaux, ainsi que des conseils des districts.

L’ONG souligne « la faible transparence ayant marqué un élément déterminant en la matière, soit la méthodologie, ainsi que le fait d’écarter la société civile active dans le domaine électoral de cette importante opération ».

Mourakiboun fait constater que « la répartition territoriale des circonscriptions électorale a d’importantes répercussions sur l’ensemble du processus électoral, dans la mesure où elle représente, aux côtés du mode de scrutin, l’un des éléments les plus sensible et les plus impactant des résultats des élections. D’où la nécessité que cette opération soit menée dans un cadre politique et électoral stable, et non d’une manière répétitive, comme le montrent les expériences comparées ».

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, avait annoncé vendredi 23 Juin, « la fin des travaux de terrain, relatifs au projet de délimitation territoriale des circonscriptions électorales locales ».

« Contrairement à ce qui est relayé, l’instance n’est pas la partie habilitée à la répartition du territoire tunisien, mais procède, uniquement, à une confirmation juridique, technique et scientifique de telles circonscriptions », avait-t-il souligné.

Gnetnews