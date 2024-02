Tunisie: Mouvement de protestation des retraités pour le réajustement des pensions

Ce mercredi 14 février 2024, la Fédération générale des retraités a organisé un mouvement de protestation à Tunis, visant à revendiquer le réajustement des pensions et l’amélioration des conditions de vie des retraités.

Abdelkader Nasri, secrétaire général de la Fédération générale des retraités, a exprimé les préoccupations des retraités lors d’une intervention sur les ondes de Jawhara FM. Il a menacé d’escalade, indiquant que les retraités utiliseront tous les moyens légaux à leur disposition pour faire entendre leur voix et défendre leur cause.

Plus d’un million de retraités sont concernés par la demande de réajustement des pensions, dont 800 000 sont affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et 380 000 à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS).

Il est à noter que sur un total de 1,2 million de retraités, 500 000 perçoivent actuellement une pension inférieure au salaire minimum garanti. En outre, environ 700 000 retraités du secteur privé attendent toujours le versement de leurs droits, tandis que ceux de la fonction publique et du secteur public ont bénéficié d’une augmentation d’environ 6%.

Gnetnews