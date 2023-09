Tunisie : Mrabet appelle Ã  consacrer la culture du travail dans l’ensemble des administrations et Ã©tablissements de santÃ©

Tunisie : Mrabet appelle à consacrer la culture du travail dans l’ensemble des administrations et établissements de santé

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé, ce lundi 11 septembre, la réunion périodique de l’administration centrale du ministère.

La réunion a évoqué une série de sujets, notamment, le suivi des projets sanitaires bloqués, et les solutions susceptibles de les surmonter, le projet de budget du ministère de la Santé de l’année 2024, et la détermination des besoins pour appuyer les établissements de santé par les ressources humaines requises. Outre l’examen des programmes du système de formation destiné aux professionnels de la santé.

Le ministre a loué les efforts de l’ensemble des professionnels de la santé, affirmant la nécessité d’instaurer un climat social sain, et de consacrer la culture de travail dans toutes les administrations et établissements hospitaliers et sanitaires, de manière à promouvoir l’action du système national de santé, et de répondre aux besoins des citoyens.

