Tunisie : Mrabet installe le nouveau PDG de la Pharmacie centrale dans ses nouvelles fonctions

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, jeudi 28 septembre, la réunion du Conseil d’administration de la pharmacie centrale, ayant vu l’installation de Mehdi Dridi, en tant que nouveau Président-Directeur Général de l’établissement.

Mrabet a appelé à accorder un plus grand intérêt à la gouvernance, à améliorer la gestion du dispositif des médicaments, et à s’inscrire, intégralement, dans la stratégie nationale de réalisation de la sécurité médicamenteuse.

Le ministre de la Santé a, par ailleurs, salué le rôle de la pharmacie centrale de Tunisie et ses efforts continus, en vue de fournir le médicament, et de répondre aux besoins des citoyens, malgré les difficultés conjoncturelles, qu’elle traverse, et les problèmes d’approvisionnement en matières premières, et de fabrication de médicaments à l’échelle internationale.

Gnetnews