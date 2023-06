Tunisie : Mrabet s’entretient avec l’ambassadeur omanais autour du développement du système d’alerte sanitaire

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, mercredi 21 juin, l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie, Hillal bin Abdullah Ben Ali Sinani.

La rencontre a permis de passer en revue les différentes formes de coopération bilatérale entre le sultanat d’Oman et la Tunisie, dans les domaines de la santé, notamment, « le développement du système d’alerte sanitaire, lequel fera l’objet de la signature imminente, la prochaine période, d’une convention de partenariat entre le centre des opérations sanitaires stratégiques au ministère de la Santé, et le centre de gestion des cas d’urgence et des crises au Sultanat d’Oman ».

Les deux parties ont affirmé, à cette occasion, la consolidation des relations de partenariat et l’appui aux investissements, dans le secteur des industries pharmaceutiques, et de production des vaccins ; outre l’échange des expériences dans le domaine des services sanitaires et de gestion des établissements hospitaliers.

Gnetnews