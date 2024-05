Tunisie : Nabil Ammar conduit la dÃ©lÃ©gation tunisienne aux travaux de la 15Ã¨me session du sommet de l’OCI Ã  Banjul

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, dirigera la délégation tunisienne participant aux travaux de la quinzième session du Sommet islamique, prévue à Banjul, les 4 et 5 mai 2024.

Les travaux du Sommet seront axés sur l’examen des défis auxquels sont confrontés les pays de l’Organisation de la Coopération Islamique, notamment la question palestinienne, la situation des minorités musulmanes dans les pays non islamiques et la coopération économique et de développement entre les États membres.

Le ministre tiendra, en marge de cette session, une série de réunions bilatérales avec le Secrétaire général de l’Organisation et nombre de ses homologues des pays islamiques.