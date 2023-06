Tunisie : Nabil Ammar en visite de travail les 20 et 21 juin en Hongrie, Ã  la tÃªte d’une importante dÃ©lÃ©gation d’hommes d’affaires

Tunisie : Nabil Ammar en visite de travail les 20 et 21 juin en Hongrie, à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, conduit une importante délégation d’Hommes d’affaires, à sa tête le président de l’UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat), Samir Majoul, du 20 et 21 juin 2023 en Hongrie.

Lors de cette visite de travail, Ammar aura des entretiens avec un nombre de hauts responsables hongrois et coprésidera, à cette occasion, avec son homologue hongrois, les travaux de la 5ème session de la Commission mixte économique tuniso-hongroise, inique ce lundi 19 Juin le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux Ministres co-présideront également le Forum d’Affaires tuniso-hongrois, qui sera organisé à cette occasion.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations tuniso-hongroises au cours des dernières années. Elle vient, également, en réponse à la visite du ministre hongrois des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur en Tunisie, Péter Szijjártó, le 15 décembre 2021.

Les deux Parties œuvreront dans ce cadre à raffermir les liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays dans les divers domaines politique, économique et culturel et à à explorer davantage les opportunités de complémentarité et de partenariat entre les représentants du secteur privé en Tunisie et en Hongrie.