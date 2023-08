Ammar conduit la délégation tunisienne au Sommet des Brics, 23 pays ont déposé leur candidature pour rallier ce groupement (Mise à jour)

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, conduit la délégation tunisienne au sommet des Brics qui se tient à Johannesburg du 22 au 24 août 2023. Un regroupement de plus en plus affirmé et influent sur l’échiquier international, notamment suite aux multiples demandes d’adhésion qu’il a reçues, indique le ministère des Affaires étrangères dans une note, dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Le ministre prendra part le jeudi 24 août au débat sur le groupement du Brics et l’Afrique, et interviendra sur les politiques de la Tunisie, au sujet des perspectives de coopération entre le continent africain et le groupement du BRICS.

Soixante-sept (67) pays d’Afrique et du Sud global ont été ainsi invités pour prendre part à l’ouverture et à certains événements organisés dans le cadre de ce sommet qui a été placé sous le thème : « les Brics et l’Afrique ».

Enjeux du sommet :

Le BRICS de nos jours pèse lourd : plus de 42 % de la population mondiale, 23 % du produit intérieur brut mondial et 18 % du commerce international. Un commerce international dans lequel les transactions restent majoritairement libellées en dollars. C’est d’ailleurs l’un des points focaux qui sera discuté à l’occasion de ce sommet. Les Brics souhaitent réduire leur dépendance au dollar américain. Une question qui pourrait d’ailleurs influencer le choix d’intégrer ou non de nouveaux membres au sein du groupe.

Pour Iraj Abedian, Directeur général de « Pan-African Investment and Research Services », un cabinet de conseil et de recherche économique en Afrique du Sud, “l’idée d’une monnaie spécifique aux Brics est une démarche essentiellement politique de la part de la Chine pour asseoir sa position dans le monde, en partant du principe que cette monnaie serait en grande partie fondée sur le yuan chinois” (…).

Le deuxième enjeu du sommet consiste dans l’élargissement du groupe à de nouveaux membres. Plus d’une vingtaine de pays se sont déjà portés candidats pour rejoindre le groupe, séduits par le « désalignement économique et politique proposé par les Brics. »

À la date du 10 août 2023, 23 pays ont officiellement soumis leur demande pour rejoindre les BRICS. Il s’agit de : l’Algérie, l’Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l’Égypte, le Honduras, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria, la Palestine, l’Arabie saoudite, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, le Venezuela et le Viêt Nam (…).

Pour le moment, les membres des Brics et leurs ministres des Affaires étrangères respectifs ont commencé à débattre des critères d’admission. Des discussions se poursuivront vraisemblablement pendant le sommet de Johannesburg.