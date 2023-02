Tunisie: Nabil Ammar reçoit l’ambassadeur algérien

Le Ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, M. Nabil Ammar, a reçu le 10 février 2023, M. Azouz Baâlal, Ambassadeur de la République démocratique populaire algérienne en Tunisie, qui lui a présenté ses félicitations à l’occasion de sa nomination et lui a souhaité succès et réussite dans ses nouvelles fonctions.

Cette rencontre a également marqué la « confirmation de la profondeur et de la solidité des relations fraternelles et de la coopération entre la Tunisie et l’Algérie et la nécessité de traduire la volonté exprimée par les dirigeants des deux pays en termes de coopération afin d’atteindre un partenariat stratégique complet et durable », pouvait-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Gnetnews