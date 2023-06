Tunisie : Nabil Ammar rencontre le directeur politique de Victor Orban

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a eu le 21 juin 2023 une rencontre avec le directeur politique du Premier ministre hongrois M. Victor Orban, Balázs Orban.

Les deux responsables ont passé en revue la nouvelle dynamique que connaissent les relations tuniso-hongroises et la volonté des deux parties de les développer davantage dans divers domaines, et ce en puisant dans la confiance mutuelle et du potentiel existant dans les deux pays amis, en vue de faire face aux divers défis engendrés en particulier par les changements géopolitiques dans le monde, la crise du Covid-19, les bouleversements climatiques et la question migratoire, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Ammar a souligné « l’importance d’adopter une approche constructive basée sur le renforcement de la compréhension, de la solidarité et de la confiance entre la Tunisie et ses partenaires de manière à améliorer la stabilité dans la région et à servir les intérêts communs des deux parties ».

Il a ajouté que le déplacement d’une importante délégation d’Hommes d’affaires tunisiens à Budapest représentant des secteurs économiques divers et prometteurs et l’organisation d’un forum économique pour discuter des possibilités de partenariat et de coopération et de la mise en place de projets conjoints avec la partie hongroise, reflètent la nouvelle dynamique qui caractérise les relations Tuniso-hongroises. La Tunisie pourrait devenir un important hub économique et d’investissements pour la Hongrie en Afrique du Nord et vers les autres pays africains, a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Balazs Orban a souligné qu’il existe des secteurs de coopération prometteurs avec la Tunisie, tels que l’énergie propre, les technologies modernes, l’agriculture et les banques, et a souligné l’importance de créer des projets pilotes réussis qui pourraient être le point de départ pour faciliter l’élargissement du partenariat entre les deux pays.