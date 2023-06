Tunisie : Najla Bouden en visite Ã  GenÃ¨ve du 13 au 15 juin

Tunisie : Najla Bouden en visite à Genève du 13 au 15 juin

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, prend part du 13 au 15 juin, aux travaux du Sommet sur le monde du travail, organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT), à Genève.

La locataire de la Kasbah aura de nombreuses rencontres importantes, en marge de ce sommet, avec les chefs de délégations, les présidents d’organisations onusiennes à Genève, et les hautes compétences tunisiennes qui y travaillent, indique ce mardi la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le sommet qui se tient sous les signe de « la justice sociale pour tous », plaidera pour une action accrue en vue « d’un monde plus équitable et plus durable ».

Cette rencontre au sommet qui réunira des dirigeants des différentes parties du monde débattra du projet de création d’une coalition internationale pour la justice sociale.

Gnetnews